CALCIO/ La Puteolana perde a Portici: ai granata annullati tre gol

PORTICI – La Puteolana torna in campo al San Ciro di Portici dopo la cocente delusione in finale di Coppa Italia. L’avversario, lanciato al quarto posto nella speranza di non lasciar andare il treno playoff per differenza punti, non è esattamente il più facile per i granata, ma la partita è in equilibrio dall’inizio alla fine. Come spesso capita in queste situazioni, la differenza è affidata agli episodi. Le sliding doors del match sono il gol vittoria al dodicesimo della ripresa di Sarno per il Portici e i tre gol annullati alla Puteolana, uno nel primo tempo e due nel finale di partita.

LA PARTITA – Mister Correale, squalificato per l’occasione, si affida ad alcune forze fresche dopo le fatiche degli oltre 120 minuti giocati 4 giorni fa. Sul piano fisico, la lotta è alla pari e il Portici si affida quindi alle individualità dei suoi giocatori offensivi. All’11’ Simonetti apre a sinistra per De Biase, che calcia sul primo palo, trovando Cabriglia pronto. Al quarto d’ora si fa vedere la Puteolana con il suggerimento di Acampora per Capuano dopo azione da corner, ma il tiro della mezzala è deviato e sfila a meno di un metro dalla porta. Il momento è positivo per la Puteolana, che ci prova anche al 24′ con De Rosa, scappato a destra ed arrivato fino in fondo con un diagonale che sfiora il secondo palo. Poco dopo la mezz’ora, arriva il primo pallone scagliato in porta in modo vano per i diavoli: Avolio rientra sul destro e calcia colpendo Capuano, che però riesce a controllare in area e batte Pizzella col mancino. La bandierina del secondo assistente De Rosa però si alza e il gol viene annullato. Al 37′ un azione avvolgente del Portici da sinistra a destra, manda alla conclusione Sparavigna sul secondo palo, ma l’esterno non inquadra lo specchio e il primo tempo finisce in parità. Parità che viene spezzata al 57′ con Simonetti che salta Riccio in contropiede e appoggia per Sarno sul secondo palo: stavolta la bandierina resta giù ed il fantasista del Portici la piazza alla destra di Cabriglia per l’1-0. La partita vive poi una lunga fase di nervosismo e tensione, che si amplifica all’80’ quando Rodriguez deposita di testa in rete il cross da corner di Auriemma, ma il pareggio viene negato dalla segnalazione di un contatto falloso sul portiere in area. Il Portici ha la chance per chiuderla al minuto 86 con Letizia in contropiede, ma l’attaccante colpisce il palo e Simonetti viene contrastato al momento della ribattuta. Una nuova chance per la Puteolana si presenta quindi all’ultimo pallone giocabile, una punizione che Riccio scodella in mezzo al 96′ con tutte le torri granata in area: Battaglia anticipa di testa il portiere Pizzella e prolunga la traiettoria per Pissinis, che appoggia di testa in rete a porta vuota. Si libera la gioia della Puteolana, che viene però nuovamente smorzata dalla segnalazione di fuorigioco da parte del primo assistente Rotondo. Tra l’incredulità e le proteste degli ospiti per la mischia finale, si conclude così il match.

PORTICI 1906: Pizzella, Ricciardi, Oliva, Esperimento, Sparavigna, Navas (60′ Visciano), Liberti, Amoriello, Sarno, Simonetti, De Biase (78′ Letizia). A disposizione: Alaia, Salvati, Samb, Garofalo, Vable, Acampora, Di Paola. All. Coppola

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Riccio, Palladino (89′ Battaglia), De Rosa, Acampora (68′ Grieco), Mirante, Capuano (68′ Auriemma), Avolio (61′ Mancini), Onda (78′ Rodriguez), Filogamo. A disposizione: Orefice, Gargiulo, Giuliani, Ferrara. All. Correale.

MARCATORE: 57′ Sarno.

ARBITRO: Gaetano Pecora di Agropoli. Assistenti: Antonio Rotondo e Jacopo De Rosa (Castellammare di Stabia).

NOTE: Ammoniti Navas, Amoriello (POR), Mancini (PUT). Espulsi al minuto 89 Oliva (POR) e Grieco (PUT) per reciproche scorrettezze. Corner: 2-5. Recupero: 1′ 1°T, 7′ 2°T.