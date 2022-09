MONTE DI PROCIDA – Nicola del Vaglio sarà il nuovo assessore con deleghe al Commercio e alle Attività Produttive di Monte di Procida. Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Pugliese. Del Vaglio subentra a Gennaro di Mare secondo un avvicendamento già programmato da tempo. «Voglio ringraziare Gennaro di Mare, che sono certo continuerà, in diversi modi a dare il suo importante contributo di esperienza e vicinanza – dichiara il primo cittadino – Lo ringrazio sentitamente per il lavoro svolto con dedizione, lealtà e impegno, sempre al mio fianco e sempre prodigo di consigli preziosi. A Nicola rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro in un settore fortemente colpito dalla pandemia e dalla crisi energetica, sono certo che riuscirà ad essere un valido supporto alle aziende locali in questa fase così delicata».