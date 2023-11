“Nemmeno con un fiore”: la Pro Loco di Quarto in prima linea contro la violenza sulle donne

QUARTO – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Pro Loco di Quarto – con il patrocinio del Comune – organizza un incontro in aula consiliare. L’appuntamento è per il 24 novembre alle 9:30. “Nemmeno con un fiore” è il nome dell’iniziativa pensata per combattere l’odio e l’abuso e mettere in campo una “rivoluzione gentile”. Saranno presenti all’iniziativa tante personalità, quali: il sindaco di Quarto, Antonio Sabino; il vicesindaco Annarita Ottaviano; l’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella De Vivo; gli studenti delle scuole; l’avvocato Stompanato dell’associazione “Libera dalla violenza”; la dottoressa Pagliuca e Maria Lippiello, coordinatrice Campania Stati Generali delle donne. Al termine del dibattito vi sarà un’esposizione artistica delle associazioni “Arte nei Campi Flegrei” e “Pandora” e sarà inaugurata una panchina rossa come simbolo dell’impegno al contrasto della violenza di genere.

IL FENOMENO – Secondo un rapporto dell’OMS la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. Il 25 novembre si celebra, infatti, nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3; in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.