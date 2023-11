A Bacoli due incontri pubblici dedicati al bradisismo

BACOLI – Due incontri pubblici dedicati al bradisismo. A promuoverli l’associazione “Una Sinistra per Bacoli”. Il primo si terrà oggi pomeriggio alle 17:30 presso il teatro della parrocchia di San Gioacchino. Saranno proiettati filmati e saranno mostrate foto delle crisi bradisismiche degli anni Settanta e Ottanta. Presenti Claudio Correale, presidente dell’associazione “Lux in Fabula” e Ciro Amoroso, che modererà il dibattito. Il secondo appuntamento è per giovedì pomeriggio presso “L’arte del Sipario” in piazza Marconi. Tra i relatori il professore Giuseppe Luongo, già direttore dell’Osservatorio Vesuviano e Salvatore Illiano, responsabile SPI-CGIL Bacoli. Modera Franco Napolitano.