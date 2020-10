RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Sono la mamma di un bambino della sezione 5A Oriani, mio figlio va con il pullmino a scuola e in questo pulmino ci sono 2 positivi che fanno parte di quella 1B. Siamo stati segnalati domenica, ma ad oggi non siamo stati chiamati da nessuno. Nessuno si è fatto vivo: ho scritto al sindaco, ho fatto pressioni alla preside, ma niente. Se potete, aiutateci a diffondere questa notizia. Non è possibile ritrovarci in una situazione così. I bambini sono stati obbligati ad andare a scuola, hanno fatto il loro dovere e poi si ritrovano così. Con quale criterio vogliono riaprire la scuola lunedì se in ogni classe ci sono 4,5 bambini che vanno con il pulmino? Perché far rischiare tutti i bambini per una situazione mal gestita?». (Rossella B.)