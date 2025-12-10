Natale a Pozzuoli, i commercianti uniti ringraziano l’amministrazione Manzoni «Esempio virtuoso»

POZZUOLI – «Le scriventi associazioni di categoria esprimono apprezzamento al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale di Pozzuoli, per aver messo in campo giuste e importanti iniziative in occasione delle festività natalizie. La sinergia mostrata tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale ha permesso di realizzare un programma di eventi, che ha ottenuto la partecipazione e il consenso di migliaia di persone, che ha portato gioia e un senso di comunità tangibile nella nostra città. La fattiva collaborazione e lo spirito costruttivo che hanno caratterizzato la fase organizzativa, sono un esempio virtuoso di come lavorando insieme per obiettivi condivisi, si possono ottenere risultati eccellenti a beneficio dell’intera cittadinanza. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione, possa essere la base di un ragionamento congiunto, su iniziative future che tendono al rilancio di questo bellissimo territorio.» E’ quanto fanno sapere con una nota Casartigiani, CNA, Confcommercio, C.E.S.I., Confesercenti e Unimpresa, sei associazioni di categoria in merito alle iniziative messe in campo dall’amministrazione Manzoni per le festività natalizie.