POZZUOLI/ Incendio in casa, a Monterusciello l’ultimo saluto a Maria Rosaria Schiano

POZZUOLI – Saranno celebrati domani i funerali di Maria Rosaria Schiano, la 61enne morta martedì scorso durante un incendio divampato nella sua abitazione in via Salvatore Di Giacomo, a Monterusciello. La cerimonia religiosa si terrà alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, al lotto 17. Un dramma, quello della morte della 61enne, che ha colpito un’intera città che si è stretta attorno al dolore dei figli e al marito Silvio Lisuzzo, che da quella maledetta serata sta lottando contro la morte per le gravi ferite riportate nel rogo.