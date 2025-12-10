Ex vice sindaco di Pozzuoli in pole per un assessorato alla Regione Campania

POZZUOLI – Fiorella Zabatta è in pole position per un ruolo di assessore nella nuova Giunta regionale della Campania. Ex vice sindaco di Pozzuoli nella seconda consiliatura Figliolia (dal 2017 al 2020) e attuale co-portavoce nazionale di Europa Verde, la docente universitaria punta è tra i papabili nuovi assessori che andranno a formare la squadra di Roberto Fico, proclamato ieri nuovo governatore della Campania. La nomina di Zabatta sarebbe anche un clamoroso colpo al leader del partito, Francesco Emilio Borrelli: i due, da tempo separati in casa dopo le ultime politiche, portano avanti da tempo un braccio di ferro all’interno del movimento ambientalista che si ripercuote anche sui territori dove, come nel caso di Pozzuoli, esistono due correnti: una che risponde a Zabatta, l’altra al deputato Borrelli.