Giovani aspiranti cardiologi dall’Africa in visita all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Il reparto di Cardiologia dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli ha accolto due giovanissimi aspiranti cardiologi dell’associazione “AfricainTesta”, ente che opera con progetti umanitari in Tanzania. Grazie a questa iniziativa, i ragazzi hanno potuto realizzare un sogno: visitare da vicino il reparto, diretto dal dottor Marco Boccalatte, osservare l’impegno di medici e infermieri e toccare con mano le tecnologie che curano il cuore. “Questa visita guidata non è solo un momento di incoraggiamento per il loro futuro, ma un ponte di solidarietà e speranza che unisce la nostra comunità con chi opera per l’aiuto umanitario. – fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord – Siamo orgogliosi di sostenere il loro percorso di crescita e il loro desiderio di diventare medici. Auguriamo a questi giovani un futuro pieno di successi e di cura per gli altri. Un ringraziamento speciale all’associazione AfricainTesta per l’importante lavoro che svolge.”