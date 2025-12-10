A Monte di Procida in scena il Presepe del Mastro Antonio Assante – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – Da qualche giorno la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo ha aperto le porte al suo suggestivo presepe artistico, un’opera che ogni anno si rinnova pur restando fedele alla grande tradizione napoletana del ’700. Allestito all’interno dell’altare del Sacro Cuore, il presepe offre ai visitatori un’esperienza unica e immersiva: scorci da osservare da vicino, dettagli da “toccare con mano” e una prospettiva studiata per guidare lo sguardo, creare profondità e trasformare ogni scena in un racconto vivo. Il presepe si ispira alla scuola settecentesca napoletana, dove l’intero popolo era rappresentato mentre si stringeva intorno alla Natività.

L’OPERA – Un omaggio alla visione introdotta nel 1754 da Carlo di Borbone, che volle inserire nel presepe i mestieri e le scene quotidiane della Napoli dell’epoca, ricca di colori, sapori e atmosfere che ancora oggi affascinano. Un’opera interamente realizzata a mano.

L’architettura e la struttura del presepe sono frutto di un paziente lavoro artigianale: intaglio e modellazione del polistirene, pitture a mano e un allestimento che ogni anno viene modificato e arricchito senza mai tradire l’impianto originario. Gli arredi in legno sono pezzi unici, realizzati nel tempo da appassionati artigiani e recuperati per il loro valore estetico e affettivo.

Tra le collaborazioni del Maestro spicca quella di Monica Cacciola, autrice di splendide miniature — pane, pizza, panini e perfino il “casatiello montese” — collocate nell’area dell’osteria e già molto apprezzate dai visitatori.

LA MOSTRA – Il presepe è ora visitabile in Parrocchia: un’occasione per ammirare da vicino la cura dei dettagli, la profondità delle scene e la passione che ogni anno dà vita a questa opera unica. Una vera e propria perla nei Campi Flegrei firmata con dedizione dal Maestro Antonio Art, che continua a trasformare la tradizione in un’esperienza contemporanea capace di emozionare grandi e piccoli “L’allestimento richiede circa un mese di lavoro e coinvolge diverse figure. Un ringraziamento speciale va al parroco Don Gianni Illiano, che permette ogni anno la realizzazione del presepe e ne sostiene la diffusione nella Comunità.”

ORARI – Giorni feriali 9.30/11.30 – 18.00/19.30; Giorni festivi 9.30/11.30 – 18.00/19.30 ( solo prima e dopo le celebrazioni eucaristiche)

LE FOTO