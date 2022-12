Natale a Monte di Procida, torna la Notte Rosa dei bambini

MONTE DI PROCIDA – Torna la Notte Rosa dei bambini: uno degli eventi di punta del calendario delle manifestazioni che il Comune di Monte di Procida ha organizzato per questo Natale. L’iniziativa quest’anno si ripresenta nel suo formato natalizio con la favola di Natale dello “Schiaccianoci” l’11 dicembre alle 16. Sono tante le associazioni, i musicisti, le scuole che hanno previsto tante attrazioni per quello che rappresenta, da sempre, un momento magico e coinvolgente per i più piccoli e per le famiglie. Sotto la Direzione Artistica del M° Antonio Colandrea, La Notte Rosa dei Bambini -Lo Schiaccianoci- intende confermare il grande numero di presenze degli anni passati con tante attrazioni che attraverseranno il centro storico di Monte di Procida fino ad arrivare in P.zza XXVII Gennaio. «Una festa attesissima – spiega Monica Carannante (nella foto), presidente dell’Associazione AR.TU- in cui a farla da padrone saranno la musica ed il divertimento regalando a tutti emozioni positive che consentiranno di rilassare corpo e mente e ripartire alla grande, come nella più vera tradizione della nostra terra: empatia, sorriso ed accoglienza».

PARLA IL SINDACO – «Il Comune di Monte di Procida – dichiara il sindaco Peppe Pugliese – si è voluto caratterizzare dedicando questo evento ai più piccoli. Con questo cartellone natalizio,si va a concludere una stagione piena di eventi, turisti, gente, di attività; viva e vivace e che segna anche l’avvio del percorso verso Monte di Procida 2023, Comune Europeo dello Sport, un riconoscimento che per noi è un grande onore, una grande opportunità che dobbiamo giocarci al meglio; concentrandoci anche sui bambini, sull’infanzia, che abbiamo già posto al centro del nostro progetto culturale». Un messaggio di pace dunque, per celebrare tutti insieme la voglia di ripartenza ed il bisogno di normalità, la voglia di ritrovarsi, di condividere, di riappropriarsi del proprio tempo e spazio di svago e leggerezza.