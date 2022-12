POZZUOLI/ Corso gratuito di alfabetizzazione informatica: l’iniziativa della biblioteca Don Peppina Lannia

POZZUOLI – La biblioteca Don Peppina Lannia, dal prossimo mese di gennaio 2023, terrà un corso di alfabetizzazione informatica per adulti. Il corso è rivolto a chi non ha competenze basilari, minime, in campo informatico e che sostanzialmente deve partire da zero. A quanti parteciperanno al corso saranno fornite nozioni teorico-pratiche per l’uso del P.C: e dei più diffusi programmi informatici nonché nozioni necessarie per un corretto utilizzo di internet e, in particolare, per affrontare i più elementari adempimenti amministrativi on-line. I moduli per l’iscrizione al corso saranno, a breve, disponibili presso le parrocchie S. Michele Arcangelo (Pozzuoli-rione Toiano) e SS. Salvatore (Pozzuoli-Rione Gescal. I moduli riportano, tra l’altro, l’indicazione dei contatti per eventuali informazioni.