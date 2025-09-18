Nasconde droga e munizioni in casa: 22enne arrestato a Pozzuoli

POZZUOLI – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un involucro contenente 22 grammi di cocaina, una dose di marijuana, 49 cartucce calibro 45 e 1.750 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.