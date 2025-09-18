Puteolana a porte chiuse dopo l’aggressione di Cardito, protesta il presidente «Siamo sconcertati. Valutiamo se proseguire il percorso»

POZZUOLI – «La società Puteolana 1902 si dichiara a dir poco sconcertata di fronte alla decisione del Giudice Sportivo di disporre la disputa a porte chiuse della prossima gara casalinga con il Pomigliano Calcio, con l’aggiunta di una pesante ammenda. Si ritiene di non aver garantito giustizia e di aver penalizzato la società vittima dei disordini accaduti durante Boys Caivanese-Puteolana. Una sentenza che induce, pertanto, a profonde riflessioni da parte della dirigenza, che sta seriamente valutando se continuare il proprio percorso, intrapreso inizialmente con grande entusiasmo, in un campionato nel quale la tutela dei propri tifosi e tesserati non è sempre affrontata con la dovuta sensibilità.» Questo il commento del presidente della Puteolana 1902 in merito alla squalifica dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli dopo gli incidenti avvenuti domenica scorsa a Cardito. In quell’occasione i tifosi della Puteolana sarebbero stati aggrediti dai supporter della Caivanese attraverso un fitto lancio di bottiglie di vetro.