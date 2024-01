Napoli in crisi, squadra in ritiro a Pozzuoli fino a sabato

POZZUOLI – Scatta il ritiro per il Napoli dopo il k.o. di ieri a Torino. Da stasera e fino alle 18 di sabato 13 gennaio, giorno del match interno contro la Salernitana, gli azzurri resteranno in ritiro presso l’hotel Serapide di Pozzuoli. Gli azzurri faranno la spola tra la struttura alberghiera e il campo di allenamento di Castel Volturno, per ritrovare la giusta concentrazione utile per mettere alle spalle il momento di crisi che stanno attraversando. Dopo il successo dello scorso anno, con lo scudetto vinto dopo 33 anni, il Napoli ora è al nono posto in classifica al termine del girone di andata.