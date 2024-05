Musumeci: «Il Governo è intervenuto subito dopo la telefonata del sindaco di Pozzuoli»

POZZUOLI – «Parlare del ritardo dell’azione di questo Governo sui Campi Flegrei mi sembra davvero una forzatura. Per 42 anni non si è parlato di rischio bradisismico nei Campi Flegrei. Questo Governo, a seguito di una telefonata di un sindaco, quello di Pozzuoli, e non di una scossa di magnitudo 4.4., ha convocato una riunione nello spazio di poche ore, chiedendo di cosa ci fosse bisogno e abbiamo proceduto con un Decreto Legge varato dopo 15 giorni, con una prima provvista finanziaria di oltre 50 milioni di euro. Ma si può pensare davvero che per 42 anni non si sia fatta una norma preventiva in quell’area?». Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, nel corso di una audizione in Commissione Ambiente alla Camera dedicata al fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei.