QUARTO/ La giunta approva il Piano urbanistico attuativo: nuove case in via Marmolito

QUARTO – In un periodo particolare per i Campi Flegrei, a causa dell’acuirsi della crisi bradisismica, il tema della cementificazione continua ad essere protagonista. Da Bacoli, dove il PUC prevede il dislocamento di abitazioni esistenti in altre zone della città, a Quarto dove la giunta comunale ha dato il via libera al Piano urbanistico attuativo (PUA). Un piano che prevede la costruzione di circa dieci villette in via Marmolito, zona meglio nota come ‘la macchia’. Un progetto che risale a circa 15 anni fa e che per l’amministrazione comunale era necessario portare a termine per scongiurare contenziosi con i privati.