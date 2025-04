Movida, 16enne fermato con un manganello

NAPOLI – Freno alla movida violenta con i controlli dei carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le piazze più frequentate e ormai meta di migliaia di turisti. Primo a finire nelle maglie dei controlli un 16enne incensurato. Addosso un manganello telescopico di 64 centimetri. Nessuna spiegazione a giustificarne il possesso, denunciato. Un 56enne dovrà rispondere di furto con destrezza. Aveva sfilato il portafogli ad un passante. Riconosciuto e rintracciato dai militari, è stato denunciato. Stessa sorte per un 29enne sorpreso alla guida di una moto senza patente e per un siciliano di 45 anni, parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Matteotti. Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale. 18 le contravvenzioni notificate, 5 i veicoli sequestrati. Questi ultimi tutti in piazza Dante. Anche droga nel bilancio, con 4 giovanissimi segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti.