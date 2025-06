Motornext, il bacolese Manuel D’Angelo a 7 anni è campione interregionale Campania

BACOLI – Manuel D’Angelo, originario di Bacoli, da pochi giorni ha compiuto 7 anni. Un piccolo ometto per una grande passione, quella per le due ruote, in particolare il motocross. Quest’anno si è aggiudicato, con una gara di anticipo, il campionato interregionale Campania Motornext, nella categoria Baby, in sella alla sua Gas Gas 65cc. Una categoria nata da pochissimi anni, dove mette in moto i giovanissimi di questo sport, dai 6 ai 9 anni. Manuel sale in moto a soli 3 anni e mezzo, seguito sempre da persone qualificate. Da ottobre 2023 fa parte del team FashionBike capitanato dall’attento ed instancabile coach Tony Cerbone, tecnico federale FMI. Il coach dice: “Manuel ha affrontato una stagione molto produttiva, apprende bene e mette in pratica. Il suo primo anno di gare dimostrative, lo hanno già messo alla prova, sicuri di una sua crescita personale e sportiva, divertendosi in primis e lavorando con costanza e dedizione.” Uno sport adrenalinico, ancora poco conosciuto e praticato fatto di tanti sacrifici e di ore passate in pista tra polvere, caldo e fango. Ma il papà Nello e la mamma Mariangela sono i suoi più grandi sostenitori. Attività sportiva dispendiosa, infatti si cercano sostenitori per il piccolo Manuel per la prossima stagione agonistica 2025 che inizierà con il debutto in categoria superiore.