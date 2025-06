POZZUOLI – Caos sulle vie del mare. In questi minuti il traffico è bloccato lungo le principali strade della città, in particolare a Lucrino e ad Arco Felice. Caos e ingorghi sono segnalati a partire dagli svincoli della Tangenziale e della Variante anas. Code anche in prossimità del tunnel che collega Arco Felice con Lucrino.