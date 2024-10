«Mordimi Burger&Co» il panino «Made in Pozzuoli» che sta spopolando nel casertano

CAPUA – Un viaggio nel gusto che parte da Pozzuoli e raggiunge Capua, terra di gladiatori ma anche di buongustai. Qui, in pieno centro, è nato «Mordimi Burger&Co», pub che ogni giorno delizia il palato di grandi e piccoli. Realizzato da un imprenditore puteolano, Mordimi offre una vasta e variegata scelta di panini realizzati con carni di altissima qualità: hambuger di scottona, chianina e angus, porchetta, salsicce, e kebab.

MORDIMI – Ogni panino prende il nome da uno dei personaggi della famosa serie tv la “Casa di carta”. Tokyo, Rio, Stoccolma, Lisbona per i gustosi ban burger ma anche pita, piadine e fritture con salse di ogni specie e, come new entry, lo spiedone di carne e bombette pugliesi. Vasto è anche l’assortimento di birre: si va dalle classiche internazionali fino alle particolari bionde e rosse provenienti dal Belgio. Mordimi si trova in via Riviera Volturno, 2 a Capua.