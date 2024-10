QUARTO/ Una raccolta fondi per aiutare la piccola Sofia, la sorellina del bimbo di dieci anni morto a scuola

QUARTO – Una raccolta fondi per aiutare la sorellina di Gabriele Abbruzzese, il bimbo di dieci anni morto in seguito a un malore accusato a scuola. Sofia, 7 anni, necessita di cure costose e di un intervento chirurgico a causa di una grave malattia che da tempo la costringe a stare in un letto di ospedale. Per sostenere la famiglia, già colpita dall’immane tragedia della morte del piccolo Gabriele, è stata organizzata una raccolta fondi.

LA RACCOLTA – «Il piccolo Gabriele Abbruzzese è scomparso improvvisamente all’età di 10 anni, lasciando tutta la comunità nello sgomento e nel dolore, una perdita per la quale nessuno ha potuto far nulla. Ora però possiamo fare qualcosa di grande per la sua sorellina Sofia, che lotta per la vita da più di un anno e ora necessita di un intervento urgente che potrebbe salvarle la vita. Vi chiediamo di unirvi a noi nel sostenere la famiglia in un momento tanto difficile, uniamo le nostre forze per Sofia e per la memoria del nostro Angelo Gabriele» è l’appello che i familiari hanno inviato per aiutare Sofia e i suoi genitori.

PER DONARE – Chiunque voglia fare una piccola donazione può fare un versamento al seguente IBAN:

IT83F0538703434000035106263

INTESTATO a Giovanni Abbruzzese

CAUSALE: donazione per sostenere la vostra famiglia