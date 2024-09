Monteruscello Fest: territorio e solidarietà, 200 artisti della cucina nazionale per il festival dell’enogastronomia

POZZUOLI – Si alza il sipario sul “Monteruscello Fest”. L’evento, giunto alle sua terza edizione, è in programma il 9 ed il 10 settembre. Nato dall’idea di Daniele e Simone Testa, titolari del ristorante Punto Nave, e di Giovanni e Vincenzo Tammaro, rappresenta il motore prorompente di una serie di iniziative finalizzate al riscatto dell’area nata dopo il bradisismo degli anni ’80. La mission anche quest’anno sarà il sostegno alle attività di Telethon per le malattie senza diagnosi e lo sviluppo del quartiere di Monterusciello.

L’EVENTO – «Questa mattina abbiamo presentato alla città la terza edizione del Monteruscello Fest – spiega il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Una presentazione stupenda sui terreni del “Monteruscello Agro City”, dove sono in corso attività di riqualificazione territoriale mai viste nella nostra città. Un evento che cresce anno dopo anno che rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per il nostro quartiere. “Monteruscello Fest” non è solo un momento di festa e di aggregazione, ma soprattutto un’opportunità per fare del bene: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Telethon. Quest’anno saranno 200 i partecipanti che troverete al festival. Un grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono a rendere questo evento così speciale, ai fratelli Testa e a Giovanni Tammaro organizzatori della Manifestazione. Ringrazio l’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo per essere stato da noi per rappresentare la Regione Campania. Il coordinatore provinciale di Telethon, Francesco Lettieri che ci ha illustrato le attività del Tigem di Pozzuoli. Gianni Simioli e Fatima Trotta presentatori delle due serate. Ci vediamo presto al Monteruscello Fest, vi invito a sostenere una causa che interessa tutti, donando alla ricerca e partecipando il 9 e il 10 ad un evento bellissimo e importante».

LA CONFERENZA – Alla conferenza di presentazione della terza edizione, moderata dalla giornalista Brunella Cimadomo, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni; l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; il presidente regionale di Confagricoltura, Fabrizio Marzano; il coordinatore regionale di Telethon, Francesco Lettieri; il project manager del MAC, Monteruscello Agro City, Agostino Di Lorenzo. Presente anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. L’evento vero e proprio si tiene il 9 e 10 settembre in piazza Agrocity a Pozzuoli con 200 tra chef stellati e operatori food. Tantissimi artisti tra cui Gigi Finizio e Franco Ricciardi. Madrina sarà Fatima Trotta, accompagnata nella conduzione da Gianni Simioli.

L’INVITO – «Non siamo un quartiere dormitorio o un posto di piagnucoloni che stanno con le mani in mano ad attendere che qualcuno faccia le cose per noi. Qui – dicono gli organizzatori dell’iniziativa, Daniele Testa, Simone Testa, Giovanni e Vincenzo Tammaro – c’è sviluppo imprenditoriale sano e il Monteruscello Fest ne è la dimostrazione. La manifestazione quest’anno è un inno a liberare le proprie energie e a vivere basandosi sull’ottimismo e sull’impegno propositivo e produttivo a fare del bene. Un evento che quest’anno esprime ancora di più vicinanza ad un territorio che si sta dimostrando resiliente anche rispetto ai fenomeni naturali che caratterizzano la caldera. Pozzuoli è una terra viva, pronta ad accendere la fiaccola della determinazione».

