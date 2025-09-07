Monteruscello Fest, Gigi Finizio e Andrea Sannino protagonisti della quarta edizione

POZZUOLI – Sarà Gigi Finizio a far battere i cuori nel grande spettacolo del Monteruscello Fest in piazza De Curtis (piazza Agro City) che si terrà lunedì 8 settembre dalle ore 19 fino alla mezzanotte. Il 9 settembre, invece, grande attesa per il live di Andrea Sannino, pronto a far cantare ed emozionare con i suoi brani più amati da “Abbracciame” a “Via Partenope”. Le serate, all’insegna della musica, del buon cibo e della solidarietà, saranno condotte da Fatima Trotta (madrina dell’evento) con la partecipazione di Gianni Simioli.

IL PROGRAMMA – Lunedì 8 settembre: Gigi Finizio, Veronica Rubino delle Lollipop, Quisisona Band, Mariantonia Castaldo, A seguire musica dance con Alex Colle. Martedì 9 settembre: Andrea Sannino, Veronica Rubino, Quisisona band, Grose e un tributo di Marco Calone alla sua terra flegrea. A seguire si balla con il dj Gigi Soriani.

LE ECCELLENZE – Oltre 200 le eccellenze gastronomiche del territorio, vino autoctono “Santa Chiara” e un progetto benefico concreto: il ricavato andrà alla Fondazione Telethon, per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Questi gli chef stellati presenti con proprie proposte: Domenico Iavarone (Zest), Luigi Salomone (Re Santi e Leoni), Angelo Carannante (Caracol), Vincenzo Guarino (La Corte degli Dei), Giuseppe Stanzione (Glicine), Luciano Villani (La locanda del borgo), Peppe Guida (Villa Rosa), Gennaro Esposito (La Torre del Saracino), Pasquale Palamaro (Indaco). I biglietti sono disponibili su: www.monteruscellofest.it Contributo minimo: 50 €, interamente devoluto in beneficenza.