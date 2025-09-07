Festa di Santa Maria del Riposo a Baia, il programma degli eventi

BACOLI – Da domani e fino al 14 settembre è in programma la Festa Parrocchiale di Santa Maria del Riposo a Baia. Il programma. che comincerà domenica 7 settembre, prevede eventi con canti e balli popolari del Gruppo Tersicore, accompagnati dalla Banda Musicale “Città di Bacoli”, con sfilata tra folklore e tradizione a partire dal Tempio di Venere coinvolgendo sia il porto che la piazza di Baia. Si prosegue Martedì 9 settembre, a Villa Ferretti, con lo spettacolo “La Fenice Flegrea”, da una inchiesta di Francesca Illiano, va in scena una drammatizzazione delle vicende che hanno riguardato l’orfanotrofio del Castello di Baia, Il 10, 11 e 12 settembre la festa si posta in Piazza Enzo Rigatti con spettacoli di danza e musica a cura della parrocchia Santa Maria del Riposo. Il 13 settembre, sul porto di Baia, il Memorial dedicato ad Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio con gare di nuoto, pallanuoto, tuffi e nuoto sincronizzato e poi l’attesissimo Palo di Sapone. Chiusura il 14 settembre, in Piazza Rigatti, con un tributo di Emilio Massa a Renato Zero.