MONTE DI PROCIDA/ TEKA, si rinnova il progetto che promuove la lettura gratuita

MONTE DI PROCIDA – A Monte di Procida continua il progetto culturale diffuso, gratuito e accessibile a tutti. Si chiama TEKA Monte di Procida – Home Library & Book Crossing ed è un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere la lettura, e la condivisione di libri in modo totalmente gratuito. Il cuore del progetto è rappresentato dalla Home Library TEKA di Monte di Procida, una biblioteca privata con un catalogo in Line che oggi raccoglie migliaia di volumi. Un luogo nato dall’amore per la lettura e dalla convinzione che la cultura debba essere facilmente accessibile, senza barriere economiche o burocratiche. TEKA continua così il suo percorso con un obiettivo semplice ma ambizioso: portare i libri sempre più vicino alle persone, trasformando strade, piazze e luoghi di incontro in piccole biblioteche a cielo aperto, dove la lettura diventa un bene comune e accessibile a tutti.

IL PROGETTO – Accanto alla Home Library è nato negli anni il progetto delle cassette di Book Crossing, piccole biblioteche di strada installate in spazi pubblici e liberamente utilizzabili dai cittadini. Il funzionamento è semplice: si prende un libro, se ne lascia uno oppure lo si restituisce dopo la lettura, contribuendo così a mantenere vivo il circuito della condivisione. Le cassette presenti sul territorio rappresentano oggi piccoli presìdi culturali permanenti, accessibili ventiquattr’ore su ventiquattro.

ANCHE A BACOLI – L’iniziativa ha poi superato i confini comunali raggiungendo anche Bacoli, dove nuove postazioni di Book Crossing hanno trovato accoglienza nelle piazze e negli spazi pubblici, contribuendo a creare una rete culturale che unisce i due comuni attraverso la lettura. Particolarmente significativo è il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Il successo del progetto dimostra che la cultura non ha bisogno necessariamente di grandi investimenti o strutture monumentali per produrre valore. A volte bastano una cassetta, qualche libro e una comunità disposta a condividere.