MONTE DI PROCIDA/ Tari salata per i cittadini: l’opposizione propone una riduzione

MONTE DI PROCIDA – Non mancano i problemi anche nella “ricca” Monte di Procida. L’Amministrazione del più piccolo comune flegreo è alle prese con una polemica infuocata sulla Tari. Negli ultimi giorni i cittadini montesi si sono ritrovati nella cassetta della posta delle bollette salatissime.

AUMENTO TARI – L’aumento della tassa sui rifiuti, deciso dal commissario prefettizio che ha governato il comune fino alle elezioni di giugno, sta scatenando un acceso dibattito politico. La maggioranza consiliare del Sindaco Scotto di Santolo si difende, sottolineando che l’aumento non è una decisione dell’attuale amministrazione, ma un’eredità del periodo commissariale. Questa giustificazione, però, non placa le proteste dei cittadini alle prese con un aggravio economico a fine anno.

LA POLEMICA POLITICA – In controtendenza con l’attività “immobilista” della maggioranza sull’argomento, arriva quella dell’opposizione che, attraverso le parole del l’ex sindaco Peppe Pugliese, ha proposto di votare all’unanimità in consiglio comunale una riduzione della Tari. E’ stata chiesta un’azione concreta per alleggerire il peso fiscale sui cittadini, sollecitando l’amministrazione a trovare soluzioni per mitigare l’aumento. La proposta dell’ex sindaco e di tutta l’opposizione troverà seguito? La discussione nel prossimo consiglio comunale sarà fondamentale per capire quali saranno i prossimi passi dell’amministrazione e se si riuscirà a trovare una soluzione condivisa per affrontare questo problema che sta creando malcontento tra la popolazione.