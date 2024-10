BACOLI/ Ladri di cani a Cuma e allo Scalandrone: cresce la paura tra i cittadini

BACOLI – Cresce la paura nelle zone periferiche di Bacoli, in particolar modo a Cuma dove, da diverse settimane, sono tornati in azione i “ladri di cani”. Alcuni malviventi, evidentemente alla ricerca di animali di razza da rubare ai loro padroni, si aggirano per lo Scalandrone, Cuma e nei parchi adiacenti alla zona dell’Acropoli. Il timore corre sui gruppi Facebook di quartiere dove si moltiplicano i messaggi di utenti che segnalano le violenze o persone sospette che si aggirano nelle aree verdi.

L’EPISODIO – L’ultima aggressione c’è stata martedì pomeriggio, a Cuma. Un uomo barbuto, con un auto di colore grigio topo, ha provato a rubare un cane. A raccontare l’accaduto è la stessa vittima, una giovane che era a spasso con il suo cane. Un tentativo che, grazie al rapido intervento di un’altra persona he si trovava in zona proprio in quel momento, non è andato a buon fine. Nell’ultima settimana si registrano altre due episodi simili: più o meno sempre nella stessa zona. Circa una settimana fa è scomparso un pastore tedesco dal giardino di un’abitazione privata.