MONTE DI PROCIDA/ Rudere pericolante, ordinato lo sgombero di una casa vicina

MONTE DI PROCIDA – C’è tensione questa mattina a Monte di Procida. Un appartamento in via Caranfe 16 deve essere sgomberato per motivi di sicurezza. All’origine del provvedimento la pericolosità di un rudere di proprietà della Curia, che sorge nei pressi dell’abitazione della signora Giuseppina Di Meo. «Stamattina fuori casa si sono presentati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, un assistente sociale, i carabinieri, la ditta traslochi e un’ambulanza. In tutto questo non abbiamo ricevuto alcun avviso, né un ordine di sgombero – racconta la donna in preda alla disperazione – Loro fanno riferimento a una notifica comunale del 2010, di cui non sono in possesso. Nel documento scritto 14 anni fa ci sarebbe scritto che il rudere, che sorge vicino casa, è pericolante e che va messo in sicurezza. Stamattina, a distanza di anni, forze dell’ordine e Comune mi chiedono di lasciare la nostra abitazione. È normale procedere in questo modo? Dove dovrei andare ora? Ho una bambina con me». Intanto, in questi minuti, il Comune di Monte di Procida si starebbe attivando per trovare un sistemazione in albergo per la famiglia Di Meo.