MONTE DI PROCIDA – Peppe Pugliese ha vinto le elezioni con la lista “Sì Insieme” che ha ottenuto 4.499 voti pari al 57,71% delle preferenze, facendo scattare 11 seggi in consiglio comunale. Francesco Iannuzzi, invece, con “Onda Civica” ha conquistato 2.965 voti pari al 38,03% che gli sono valsi 4 seggi. Per Nunzia Nigro con “Noi per Monte di Procida” 332 voti pari a 4,26%, numeri che non hanno fatto scattare seggi e quindi nessun consigliere nella nuova assise cittadina. Nel pomeriggio Peppe Pugliese è stato proclamato dal seggio speciale.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE – Per Onda Civica vanno in consiglio comunale: il candidato sindaco sconfitto Francesco Iannuzzi, Rocco Assante di Cupillo, Marilù Marasco, Giovanni Martino, Floriana Schiano Moriello; Per Sì Insieme vanno in consiglio insieme al sindaco Peppe Pugliese: Ivana Barone, Fabio Capuano, Salvatore Capuano, Teresa Coppola, Michele Costigliola, Nicola Del Vaglio, Francesca Pennacchio, Restituita Schiano di Cola, Vincenzo Scotto di Santolo, Gerarda Stella, Sergio Turazzo.

TUTTE LE PREFERENZE

Onda Civica (2.965 voti)

Anzalone – 187

Assante di Cupillo Rocco – 523

Borelli Andrea – 184

Carannante Giuseppe – 319

Carannante Monica – 355

Colandrea Sandro – 201

Guardascione Antonella – 292

Mancino Armida – 114

Marasco Marilù – 483

Martino Giovanni – 510

Pugliese Rosanna – 181

Schiano Moriello Floriana – 552

Scotto di Perta Domenico – 120

Scotto di Rinaldi Rosario – 275

Scotto di Tella Pasquale – 146

Vicidomini Maria – 296

Sì Insieme (4.499)

Barone Ivana – 462

Capuano Fabio – 338

Capuano Salvatore – 355

Carannante Valentina – 292

Coppola Teresa – 1075

Costigliola Michele – 349

Del Vaglio Nicola – 454

Illiano Lucia – 259

Pennacchio Francesca – 357

Schiano di Cola Michele – 253

Schiano di Cola Restituita – 318

Schiano Moriello Luigi – 280

Scotto di Santolo Vincenzo – 618

Stella Gerarda – 472

Trabasso Luciano – 230

Turazzo Sergio – 898

NOI PER MONTE DI PROCIDA (332 voti)

Ambrosino Liberata – 13

Assante di Cupillo Antonio – 68

Capuano Maria Rosaria – 11

Carannante Gennaro – 12

Cardito Salvatore – 68

Coppola Rosa – 64

Esposito Antonio – 3

Esposito Assunta – 5

Pernasilici L.L.Antonio – 5

Massa Francesca – 30

Parodi Ludovica – 3

Scamardella Diana – 16

Scotti Rinaldi Nausica – 51

Scotto di Perta Pasquale – 46

Troise Anna – 31

Volpe Vitantonio – 5