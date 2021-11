MONTE DI PROCIDA – Grande festa a Monte di Procida per i cento anni di nonna Elisa Ambrosino. Avvolta dal calore di amici e parenti al compleanno ha partecipato anche il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese che le ha dedicato parole di affetto: «La dolcissima nonna Elisa Ambrosino compie 100 anni. Un giorno di festa per tutta Monte di Procida. Le ho portato gli auguri e l’affetto di tutta la nostra comunità per una vita vissuta in modo sincero e genuino sempre a disposizione della famiglia e chiunque avesse bisogno».