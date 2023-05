MONTE DI PROCIDA/ Le vele dei windsurfer in regata colorano il golfo

MONTE DI PROCIDA – Il mare non solo d’estate, ma scenario per sport e divertimento, è ciò che può essere sempre Monte di Procida. E basta poco per dimostrarlo: domenica infatti, nell’ambito delle manifestazioni previste per Monte di Procida Città Europea dello Sport 2023 una lunga scia di colori ha attraversato il golfo, erano le vele dei windsurfer in regata. Domenica, 60 atleti tra onde e vento hanno affascinato migliaia di spettatori che li attendevano sul porto di Acquamorta e che non si sono lasciati scoraggiare dalla pioggia. Uno spettacolo particolare per la sua unicità, si è trattato della regata nazionale “Trofeo Capitale dello Sport” della classe FIV Windsurfer, promossa dalla IWCA International Windsurfer Class Association – Italia, nell’ambito delle manifestazioni sportive legate alla programmazione di “Monte di Procida Città Europea dello Sport 2023”, che ha visto trionfare nella classifica overall il piombinese Alessandro Torzoni, pluricampione italiano ed europeo. Subito dopo sul podio il pescarese Antonino Gianmarco e il romano Marco Millefiorini.

I VINCITORI – Nella categoria pesanti maschile primo Alessandro Torzoni, secondo Nicola Spadea di Formia e terzo il milanese Luca Moscon. Primo della categoria leggeri maschile il pescarese Antonino Giammarco, seguito da Marco Millefiorini e Pietro Massini. Nella categoria femminile ha trionfato l’atleta romana Manuela Arcidiacono che regata per il circolo Albaria di Palermo, che vede altre sue due atlete al secondo e terzo posto, Bruna Ferracane e Katerina Babikova. Regate molto intense anche per gli juniores dove il podio per gli under 19 è tutto pescarese con Antonino Giammarco, Luca Straccialini e Francesca Pozzo, mentre gli under 15 vede il trionfo di Palermo con prima classificata Fiammetta Borsellino, secondo Federico Richichi e terzo Alberto Montalbano. Gli atleti sono stati premiati dal Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese, dai main sponsor Maria e Andrea De Lillo della PLC City, dal Presidente e dal direttore sportivo del Circolo Nautico Monte di Procida Lino e Alessandro Scotto, dal Presidente del Comitato di Regata Francesco Landi e dal Segretario Nazionale Classe Windsurfer Luca Frascari. A fare gli onori di casa il delegato classe Windsurfer V Zona Campania Massimo Maria Amorosini.