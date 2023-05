L’INIZIATIVA/ L’autrice di Blanca incontra gli studenti di Quarto

QUARTO – Domani mattina alle 10 sarà ospite di Casa Mehari – via Nicotera n. 8, Quarto, Napoli – la scrittrice Patrizia Rinaldi che presenterà Blanca, la protagonista dei romanzi da cui è tratta l’omonima serie televisiva trasmessa dalla Rai e diffusa in Spagna, Francia e Canada. Con l’autrice interverranno Flora Caruso, referente del presidio dell’Area Flegrea dell’Uici (Unione Italiana ciechi e ipovedenti), Antonella Improta, coordinatrice del Comitato Pari opportunità dell’Uici di Napoli e la professoressa Maria Rosaria Trigilio, docente specializzato sul sostegno. Modera Arturo Delogu dell’associazione di promozione sociale ArteMide. Sarà presente una delegazione di studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Quarto. Ingresso libero e diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa Mehari.

IL PROGETTO – L’incontro con Patrizia Rinaldi è il secondo evento sui temi della legalità, dell’inclusione e dell’educazione alla cittadinanza promossi con il progetto “In viaggio con la Mehari”. Un progetto finanziato grazie ai fondi dell’8X1000 alla Chiesa Valdese per Casa Mehari, il bene confiscato alla criminalità del Comune di Quarto. Il progetto ha come capofila e responsabile della progettazione “La Bottega dei Semplici Pensieri ODV” in condivisione con la Cooperativa Sociale La Quercia Rossa, Dialogos Aps e ArteMide Aps. Blanca Ferrando – la protagonista dei romanzi e della fiction – è ipovedente, consulente della Polizia e specialista di intercettazioni. Blanca è bellissima, costretta dal buio che l’avvolge a percepire con gli altri sensi ciò che la circonda e i tremiti degli uomini. I romanzi di Patrizia Rinaldi sono stati pubblicati ds “Edizione E/O”; la serie televisiva, per la regia di Jan Maria Michelini, ha avuto il suo esordio nel 2021 e ha come protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata in Filosofia e si è specializzata in scrittura teatrale. Ha partecipato a progetti didattici diretti da Maria Franco presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. Cura incontri di lettura e scrittura per ragazzi. Nel 2016 ha vinto il Premio Andersen come Miglior Scrittore. Pubblica per adulti con le Edizioni E/O e per ragazzi con Sinnos, Lapis, Giunti, EL. Tra i riconoscimenti: Premio Andersen Miglior fumetto a La compagnia dei soli; Premio Laura Orvieto a Il giardino di Lontan Town; Premio Leggimi Forte a Federico il pazzo; Premio Elsa Morante Ragazzi a Piano Forte; Premio Pippi sezione inediti a Sono tornato a casa; Premio Letterario Il Candelaio (II edizione); Premio Alghero a Ma già prima di giugno; Premio Casa internazionale delle donne – Donna scrittrice a La danza dei veleni, già finalista del Premio Scerbanenco. Per gli eventi che si svolgono a Casa Mehari è attivo il bar interno gestito dalla Cooperativa Sociale “La Quercia Rossa”. Non è consentito il parcheggio all’interno del complesso e nelle strade intorno alla villa; pertanto è necessario parcheggiare lungo via Pozzillo e raggiungere a piedi, in due minuti, Casa Mehari.