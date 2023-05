La compagnia “Vulimm’ vula” torna a Pozzuoli con Filumena Marturano

POZZUOLI – Un evento da non perdere il prossimo weekend è di sicuro “Filumena Marturano” messo in scena dalla compagnia “Vulimm’ vula”. Dopo il tour in Piemonte, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania, i “Vulimm’vula” tornano nella loro città per presentare il loro nuovo lavoro. La curiosità è tanta perché la compagnia “Vulimm’vula” ha sempre una messinscena particolare, fuori dagli schemi, lontana, molto lontana, dagli spettacoli che siamo abituati a vedere. La regista, Roberta Principe, ha raccontato di una fusione tra teatro sperimentale e classico, restando però fedele al capolavoro di Eduardo che tutti conosciamo. Ha rimodellato la tradizione, avvalendosi anche dell’aiuto di due musicisti professionisti. L’appuntamento è per sabato 20 Maggio alle ore 20.30 e domenica 21 maggio alle 18.30, Teatro Sant’Artema.