MONTE DI PROCIDA – È Ivana Barone il nuovo assessore del Comune di Monte di Procida. Il sindaco Giuseppe Pugliese le ha conferito le deleghe alla Cultura, al Turismo, alle Politiche Giovanili e alla Biblioteca, oltre a confermarle quelle su Scuola, Istruzione e Pari Opportunità. «Sono molto orgoglioso di questa nomina e del percorso che la dottoressa Barone ha fatto in questi suoi primi anni di esperienza politica. Grazie alla sua disponibilità e alla sua etica del lavoro ha saputo conquistarsi in breve tempo la fiducia e la stima del gruppo. Sono certo che darà una grossa mano al Comune di Monte di Procida anche in questa nuova veste», dichiara il primo cittadino montese.