MONTE DI PROCIDA/ In fiamme il furgone dell’assessore Martino: è la seconda volta negli ultimi due anni

MONTE DI PROCIDA – Fiamme nella notte a Cappella, proprio al confine tra Bacoli e Monte di Procida. Un incendio di natura dolosa ha distrutto un furgone dell’assessore di Monte di Procida, Giovanni Martino. E’ il secondo episodio in due anni per il consigliere comunale, titolare di due pescherie: una al Fusaro e l’altra nella piazza del piccolo comune flegreo. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Pozzuoli della stazione di Monte di Procida. Secondo le prime indiscrezioni l’atto non sarebbe riconducibile all’attività politica del consigliere di maggioranza.

LE INDAGINI – Gli inquirenti, però, non escludono, a priori, qualsiasi ipotesi. Solidarietà dal mondo politico montese: messaggi di vicinanza dal primo cittadino montese Salvatore Scotto di Santolo, dall’ex sindaco di Monte di Procida Francio Iannuzzi, dall’assessore al Bilancio Rocco Assante di Cupillo. Messaggi di vicinanza anche da Bacoli, con il consigliere di minoranza Gianluca Schiano che ha condannato “l’atto vile a sfondo camorristico nei confronti di Giovanni Martino”.