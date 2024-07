MONTE DI PROCIDA/ Il sindaco: «Salvaguardare le spiagge è priorità di questa amministrazione»

MONTE DI PROCIDA – Nei prossimi giorni la pulizia degli arenili di Monte di Procida sarà effettuata meccanicamente ed interesserà tutto il litorale. È quando fa sapere l’amministrazione comunale che coglie l’occasione per invitare la cittadinanza a collaborare attivamente per mantenere le spiagge pulite e decorose. «È importante contribuire tutti – ha dichiarato il sindaco Salvatore Scotto di Santolo – Il senso civico, che ha sempre contraddistinto il popolo montese, ci permetterà, infatti, di preservare la bellezza del nostro litorale e garantire a tutti un’estate piacevole e in piena sicurezza. Tutelare il nostro territorio e salvaguardare le nostre spiagge sono priorità di questa Amministrazione».