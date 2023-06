MONTE DI PROCIDA/ Il fonico Davide Iannuzzi firma il master del nuovo inno ufficiale del Napoli

POZZUOLI – E’ l’ormai eterno “Napoli Napoli Napoli” di Nino D’Angelo l’inno ufficiale 2023 della Società Sportiva Calcio Napoli. Arrangiato da Nuccio Tortora, la canzone è stata rivisitata in chiave moderna con delle leggere variazioni testuali. Il pezzo è stato registrato, mixato e masterizzato da Davide Iannuzzi storico fonico italiano. Nativo di Torregaveta, Iannuzzi vanta collaborazioni con artisti del calibro di Bennato, Britti, Gragnaniello, Zurzolo, Senese tanto per citarne qualcuno. “E’ una canzone che mette ancora i brividi, richiama emozioni uniche che solo “il Maradona” può trasmettere e che non vedo l’ora di rivivere allo stadio” racconta Davide con orgoglio. Il Maradona continuerà dunque a cantare quella melodia che accompagnò il primo scudetto e le poesie calcistiche di Diego Armando Maradona.