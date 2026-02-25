MONTE DI PROCIDA/ Fabbricato pericolante, vigili del fuoco chiudono scuola materna

MONTE DI PROCIDA – Nuovo pericolo a Monte di Procida. Ieri sera via Filomarino, nel tratto di strada nei presi del civico 213, è stata interdetta al transito veicolare e pedonale. E’ questa le decisione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco presso un fabbricato in disuso, dove è stata rilevata “una condizione di possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità legata al potenziale ribaltamento della facciata prospiciente la strada”. Per questo motivo il sindaco di Monte di Procida ha anche annunciato “la chiusura del plesso scolastico Parco Sereno posto sul lato opposto della carreggiata, in attesa dei provvedimenti di competenza. Ringraziamo il gruppo di minoranza “Sì Insieme” per la sollecitudine, protratta negli anni, nel segnalare tale situazione di pericolo e nel richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.”

CRISI DELLA VIABILITA’ – La chiusura del tratto di strada di via Filomarino è solo uno dei tanti problemi che sta attanagliando la viabilità montese, in generale quella flegrea. A Monte di Procida ci sono almeno altre tre strade chiuse o parzialmente regolate da un semaforo. Via Torregaveta, con tratto a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori urgenti dovuti a molteplici infiltrazioni nel sottosuolo; Via Petrara, chiusa per frana del costone; Via Marconi, chiusa per verifiche tecniche a seguito di alcune lesioni riscontrate su un fabbricato; Via Filomarino I traversa, a causa della instabilità del costone sottostante.