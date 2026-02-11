MONTE DI PROCIDA/ Degrado nel cimitero comunale: “A rischio l’incolumità dei cittadini”

MONTE DI PROCIDA – Il cimitero di Monte di Procida è in condizioni di grave degrado. A denunciare lo stato di abbandono sono alcuni cittadini sui social che hanno, inequivocabilmente, mostrato le pessime condizioni della strutta cimiteriale. Le criticità evidenziate riguardano maggiormente i vialetti tra le tombe che si presentano in un contesto pericoloso per i cittadini che vanno a visitare i proprio cari defunti: con autentiche voragini che mettono a serio rischio l’incolumità delle persone. Ma non solo. I cittadini denunciano una situazione generale di degrado della struttura che appare bisognosa di interventi di manutenzione generale, così come l’area circostante, oltre a rappresentare una profonda mancanza di rispetto verso i defunti e le loro famiglie. “Il cimitero non è un semplice spazio pubblico: è un luogo sacro per la memoria, per il dolore, per il raccoglimento” – evidenziano alcuni cittadini.

