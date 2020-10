MONTE DI PROCIDA – A Monte di Procida continuano le attività inerenti al decoro urbano e alla manutenzione: in questi giorni su tutto il territorio di Monte di Procida, dal centro fino ad arrivare alle zone di Cappella, Miliscola e di Torregaveta, sono state avviate le attività di pulizia radicale delle caditoie. Inoltre, sempre in questi giorni, sono iniziate anche le attività di potatura degli alberi per scongiurare eventuali pericoli che potrebbero essere provocati dai forti venti dei mesi autunnali ed invernali, che sono già presenti su tutto il territorio. I lavori di pulizia delle caditoie e di potatura degli alberi si stanno svolgendo sotto la direzione dell’assessore Sergio Turazzo, delegato anche al decoro urbano. «Queste attività di pulizia e di potatura – commenta l’assessore Turazzo – sono fondamentali soprattutto in virtù dell’autunno, appena iniziato e del prossimo inverno. Ovviamente questi sono lavori che proseguiranno, monitoreremo la situazione, per evitare problemi che potrebbero essere provocati dalle forti piogge e dai venti che sempre di più caratterizzano i mesi autunnali ed invernali».