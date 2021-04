MONTE DI PROCIDA – Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Torregaveta. Secondo una prima analisi si tratta di una persona anziana: l’uomo è stato ritrovato riverso a volto in giù sulla battigia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Al loro fianco anche gli agenti della polizia municipale di Monte di Procida. Al momento non è ancora chiaro se sia stato trasportato dalla mareggiata oppure se abbia avuto un malore e sia annegato. Su disposizione del pm di turno, la salma sarà trasferita per l’esame autoptico all’Istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.

(Seguiranno aggioramenti)