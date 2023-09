MONTE DI PROCIDA/ «Che fine ha fatto il parcheggio di Miliscola? Dal sindaco Pugliese solo chiacchiere e promesse?» 

MONTE DI PROCIDA – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, sono un cittadino di Monte di Procida e da tempo mi chiedo che fine ha fatto il parcheggio che doveva nascere a Miliscola? E’ anche questa forse una promessa-slogan (non mantenuta) del sindaco Peppe Pugliese? Ricordo ancora un vostro articolo del 2021 quando il sindaco, insieme al consigliere con delega al patrimonio Michele Costigliola si era recato a Taranto, presso la Direzione Generale della Marina Militare, per siglare la firma che doveva permettere al comune di Monte di Procida di acquistare, nella zona di Miliscola, un terreno di oltre 4mila metri quadrati da destinare ad area verde attrezzata e parcheggio. Lo spazio sorge in località “Santolillo”, in un’ex area militare di proprietà del Ministero della Difesa. Ecco le dichiarazioni che quel giorno fece il nostro sindaco: “Questa mattina abbiamo siglato un accordo storico per Monte di Procida che ci darà la possibilità, tra le altre cose, di liberare finalmente Miliscola dal traffico e e renderla un’isola pedonale che potrà dare uno slancio per un futuro turistico, di crescita e di sviluppo. Tra contenziosi, protocolli e difficoltà burocratiche, finalmente concretizziamo un’azione amministrativa che i cittadini aspettavano da oltre venti anni”. Parlò di concretezza, ma quale concretezza?» (Mario M.)