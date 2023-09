BACOLI/ Rapina a mano armata al Joy Caffè: banditi in fuga con l’incasso

BACOLI – Due uomini armati di coltello ieri sera hanno rapinato il Joy Caffè, bar che sorge in via Ottaviano Augusto. I rapinatori, con i volti travisati, hanno fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato i titolari si sono fatti consegnare l’incasso della giornata per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli che hanno ascoltato le testimonianze delle vittime e avviato indagini per risalire all’identità dei due malviventi.