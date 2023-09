POZZUOLI/ «Due spettacoli nella stessa sera: figuraccia a Villa Avellino»

POZZUOLI – «Salve Cronaca Flegrea, voglio raccontarvi l’episodio assurdo accaduto a villa Avellino. Ieri sera sono stati organizzati due spettacoli in contemporanea, uno gratuito e uno a pagamento, nello stesso posto. Ho assistito personalmente alla scena, quando ai partecipanti dello spettacolo gratis è stato detto che non potevano entrare perché c’era lo spettacolo a pagamento. Una situazione inverosimile. Un signore giustamente ha urlato perché si è sentito preso in giro così come un consigliere comunale che ho visto chiamare il vicesindaco per protestare. Ma com’è possibile? Come può accadere una cosa del genere? Purtroppo devo constatare che la gestione deo calendario degli eventi è stata disastrosa sia per il Rione Terra che per villa Avellino. Il.tutto è stato fatto con approssimazione e sciatteria nonostante tanti soldi spesi. Credo che ci siano delle profonde responsabilità politiche di chi ha voluto tutto ciò e mi auguro che il sindaco Manzoni prenda provvedimenti. Pozzuoli merita decisamente di più, se questa città vuole aspirare a diventare polo turistico deve avere figure politiche di spessore e gli assessori giusti. Ieri è stata una modificazione. L’ennesima mortificazione dopo che abbiamo vissuto un’estate dietro a Bacoli e Monte di Procida che hanno organizzato eventi eccezionali che hanno richiamato migliaia e migliaia di persone» (Vincenzo D.)