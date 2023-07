MONTE DI PROCIDA/ Assessore si dimette con un post su Facebook

MONTE DI PROCIDA – Si è dimesso l’assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Monte di Procida Nicola Del Vaglio. La notizia è stata data dallo stesso Del Vaglio attraverso un post scritto sulla propria pagina Facebook. «Cari amici, voglio condividere con voi la mia decisione di dare le dimissioni da Assessore. È stata una scelta ponderata e condivisa con il Sindaco e la giunta. Da lunedì sarò consigliere e ho scelto di non avere nessuna delega. Manterrò l’impegno elettorale assunto nei confronti di quanti mi hanno votato. Valuterò in futuro, se ci saranno le condizioni per far parte ancora della giunta o no». Nicola Del Vaglio, subentrato in Giunta lo scorso 29 settembre a Gennaro Di Mare, non ha reso note le motivazione che lo hanno condotto a fare un passo indietro, lasciando le deleghe nelle mani del sindaco Peppe Pugliese.