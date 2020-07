MONTE DI PROCIDA – Nello splendido scenario di Acquamorta a Monte di Procida ritorna la kermesse “Arte e …musica nella Terra del Mito”. Lunedì 27 luglio alle 21 “Serata d’onore” con l’immenso Michele Placido e il suo recital, con poesie e monologhi di Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio. Non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnare il Maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito e Antonio Saturno che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre. Il 1° agosto la kermesse artistica prosegue con la prima nazionale del Maestro Antonio Colandrea che presenterà la sua opera “Sine Sole Sileo” (Senza sole taccio), sempre ad Acquamorta alle ore 21.30, con danza, musica e testi interpretati da un cast di eccezione. Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 20.30 dalla tavola rotonda “Mare, paesaggio e risorse culturali: promuovere il territorio in sinergia”. I posti disponibili sono limitati. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Gli eventi, programmati per la primavera scorsa e sospesi a causa dell’emergenza, sono finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POC CAMPANIA 2014/2020 – Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale Azione 3.