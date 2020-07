BACOLI – Pozzuoli, Bacoli e Quarto senza energia elettrica. L’erogazione verrà interrotta giovedì 23 luglio a partire dalla mezzanotte alle 6 del mattino. A comunicarlo è l’Enel che fa sapere che sono previsti urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nella Cabina Primaria “Pozzuoli 220”. Ecco le strade interessate per il Comune di Bacoli:

Via Molo di Baia, Piazza De Gasperi (Baia), Piazza Marconi, Via Cerillo e traverse, Via Lungolago e traverse, Via Mercato di Sabato e traverse, Via Mozart, Via Temporini, Via Torre di Cappella, Via Alighieri, Via Bellavista, Via Boccaccio, Via Carannante, Via Catullo, Via Cerillo, Via Giulio Cesare, Via Cuoco, Via D’Annunzio, Via De Curtis, Via De Rosa, Via della Vigna, Via Dumas, Via Ercole, Via Fusaro, Via Guardascione, Via Lucullo, Via Montegrillo, Via Pasolini, Via Properzio, Via Risorgimento, Via Sant’Anna, Via Roma, Via Sannazaro, Via Scamardella, Via Sella di Baia, Via Silio Italico, Via Simmaco, Via Tabbaia, Viale Olimpico.