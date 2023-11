Mondo del lavoro e programma Gol, se ne discute a Bacoli

BACOLI – GOL è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia con l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro e prevedere strumenti e misure per favorirne l’inserimento- reinserimento lavorativo attraverso percorsi di riqualificazione. Grazie ad una valutazione sull’occupabilità della persona, oltre che delle sue fragilità, GOL ritaglia su misura i servizi offerti dalle strutture pubbliche e private, in modo tale da indirizzare i beneficiari al percorso più adeguato.

L’EVENTO – Allo scopo di promuovere la conoscenza di questa importante opportunità e di favorire l’accesso ai servizi previsti da parte dei potenziali beneficiari, il Comune di Bacoli e Gesfor, hanno organizzato per martedì 21 novembre un convegno che si configura come occasione di confronto tra gli stakeholder territoriali (Imprese, Agenzie Formative, APL, CPI; Enti Locali, Associazioni datoriali ed Imprenditoriali, Servizi Sociali, persone in cerca di occupazione, ecc) per promuovere un approccio partecipativo, e sinergie operative, in grado di favorire il pieno dispiegarsi delle opportunità offerte dal Programma.

I PARTECIPANTI – L’obiettivo è la promozione di iniziative che evidenzino le vocazioni produttive locali e costituiscano un trait d’union tra realtà locali e Politiche Attive per il Lavoro in coerenza con quanto previsto dal Piano di Attuazione Regionale per la Campania. Prenderanno parte all’evento diverse realtà territoriali ed istituzionali tra cui: Prof.ssa Armida Filippelli Assessore Regionale alla Formazione Professionale, Dott.ssa Monica Buonanno Staff Direzione Campania Calabria ANPAL Servizi, Dott. Josi Gerardo Della Ragione Sindaco di Bacoli, Dott.ssa Rosaria Di Meo Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale del Comune di Bacoli, Dott. Nicola Costagliola Direzione Gesfor, Dott.ssa Clotilde Panza Coordinatrice Formazione per disoccupati Gesfor, Dott. Alberto Bagnaro Responsabile commerciale Gesfor APL.