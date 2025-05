Mitra, pistole, un fucile e centinaia di proiettili in una casa: arsenale sequestrato dai carabinieri

AFRAGOLA – Armi da guerra e per una guerra. Nove bocche da fuoco lunghe e corte e quasi 500 proiettili. Il sequestro in un appartamento di Afragola. Dell’arsenale dovrà rispondere Pasquale Confuorto, 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i carabinieri della tenenza di casalnuovo hanno rinvenuto una pistola a tamburo cal 22, una 357 magnum, una Beretta ApX, una Tanfoglio cal. 9×21 e una calibro 7,65. E ancora un mitra Norico AK calibro 5,56, uno calibro 9 e un fucile a pompa Franchi Spas12. Un’arma, quest’ultima, impugnata da Arnold Schwarzenegger nel celebre film Terminator. A completare il bilancio anche 97 grammi di hashish. Confuorto è finito in manette ed è ora nel carcere di Secondigliano, in attesa di giudizio. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.